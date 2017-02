HMD julkisti uusia Nokia-älypuhelimia ja uudelleensyntyneen 3310-klassikon - ja matopeli on mukana

Suomalainen HMD Global on odotetusti julkistanut uusia Nokia-älypuhelimia Barcelonan mobiilimessuja edeltävässä lehdistötilaisuudessaan sunnuntaina alkuillasta.



Nokia-brandin oikeudet puhelimissa omistava HMD julkisti kaksi halvemman keskihinnan älypuhelinta, 5,2 tuuman Nokia 5:n ja 5 tuuman Nokia 3:n.



Edellisen hinta on 189 ja jälkimmäisen 139 euroa, ja ne tulevat globaaliin myyntiin vuoden toisella neljänneksellä.

Android-käyttöjärjestelmää hyödyntävässä Nokia 3 -mallissa on viisituumainen näyttö.



Lisäksi aiemmin Kiinan-markkinoilla julkaistu Nokia 6 tulee sekin maailmanlaajuiseen myyntiin.



Puhelimissa on Android 7 (Nougat) -käyttöjärjestelmä.





Tiedotustilaisuuden lopuksi HMD:n toimitusjohtaja Arto Nummela lainasi Steve Jobsin ikonista repliikkiä, eli "vielä yksi juttu":



– One more thing!



Kuten huhut kertoivat, HMD todellakin julkaisee uuden version Nokia 3310 -klassikkopuhelimesta. Toki sitä on päivitetty teknologisesti: esimerkiksi puheaikaa on nyt 22 tuntia ja valmiusaikaa peräti kuukausi.

Nokia 3310:n keskimääräinen maailmanlaajuinen vähittäismyyntihinta on 49 euroa.



Matopeli on kyllä mukana, kuten vanhoinakin aikoina.