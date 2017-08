Hesburger hakee kasvua Bulgarian markkinoilta - ruokalistat muokattu paikallisten makutottumusten mukaisiksi

Itäisessä Euroopassa laajalle levittäytynyt hampurilaisketju Hesburger lähtee hakemaan kasvua Bulgarian pikaruokamarkkinoilta.

Yhtiön tavoitteena on avata Bulgariaan 50 uutta ravintolaa seuraavan kymmenen vuoden aikana ja kasvattaa Hesburgerista koko maan kattava pikaruokaketju.

Ensimmäinen Hesburger Bulgariaan avattiin viime vuoden lopulla, ja nyt ravintoloita on maassa neljä. Vastaanotto on Hesburgerin mukaan ollut innostunutta ja tänä vuonna tarkoituksena on avata vielä kaksi uutta ravintolaa.

Ruokalistaa on Bulgariassa muokattu paikallisten makutottumusten mukaiseksi: listoille on otettu muun muassa paikallinen jogurttipohjainen ayran-juoma. Bulgarian Hesburgereissa myydään myös maassa kovasti suosittuja kebabeja.

Kymmenen vuoden aikana Bulgariaan on tarkoitus investoida noin 35 miljoonaa euroa.

Hesburgerissa EU-maa Bulgaria nähdään kiinnostavana tulevaisuuden markkina-alueena.

- Bulgarian markkina on kilpailtu, mutta ei ylikilpailtu. Hesburgerille on markkinoilla vielä hyvin tilaa, toimitusjohtaja Kari Salmela sanoi STT:lle.

Toimintaa yhdeksässä maassa

Hesburger toimii nykyisin yhdeksässä maassa. Suomen ja Bulgarian ohella ravintoloita löytyy Baltian maista, Venäjältä, Ukrainasta, Valko-Venäjältä ja Saksasta. 450 ravintolasta 270 sijaitsee Suomessa. Ravintoloiden lukumäärällä mitattuna seuraavaksi suurimmat toimintamaat ovat Liettua, Latvia ja Viro, joissa kaikissa on yli 40 ravintolaa.

Hesburgerin viime vuoden verollinen myynti Suomessa oli 211 miljoonaa euroa. Ulkomailla vastaava luku oli 73,5 miljoonaa euroa.