Helsinki-Vantaan uusi siipi tuo mukanaan ensimmäiset liukukäytävät ja kuumavesiautomaatteja

Helsinki-Vantaan lentokentän uusi eteläsiipi avataan heinäkuussa. Laajennuksen ensimmäinen valmistuva osa tuo kentälle muun muassa ensimmäiset liukukäytävät.

Eteläsiiven suunnittelussa on otettu huomioon Helsinki-Vantaan nopeimmin kasvava asiakasryhmä, kiinalaiset. Esimerkiksi kahden viime vuoden aikana kiinalaisten määrä Helsinki-Vantaalla on puolitoistakertaistunut, lentoasemayhtiö Finaviasta kerrotaan.

Pohjoisen eksotiikkaa tuodaan tykö esimerkiksi matkustajasalien vaaleilla koivupinnoilla ja suomalaisten suunnittelijasuuruuksien huonekaluin. Koko laajennushankkeen arkkitehtuuri tähtää puhtaan luonnon kokemukseen, pääsuunnittelija Tuomas Silvennoinen sanoo.

- Suomalainen suunnittelu ja aasialaisten tarpeet paiskaavat hyvin kättä keskenään, koska mukana on metsään liittyviä elementtejä. Meistä se saattaa tuntua kliseeltä, mutta kiinalaisille se on juuri sitä, mitä he tulevat tänne hakemaan, Silvennoinen jatkaa.

Toisaalta Finavialla panostetaan vahvasti myös tuttuuden kokemukseen. Eteläsiipi tuo lentokentälle muun muassa kuumavesiautomaatit, jotka ovat tuttu näky etenkin Itä-Aasiassa. Kiinalaiset käyttävät kuumaa vettä teen- ja ruoanvalmistukseen tai juovat sitä sellaisenaan. Finavia on jo aiemmin palkannut lentokentälle kiinalaista henkilökuntaa ja kääntänyt opastekylttejä kiinaksi.

Testimatkailijoita etsitään

Lentokentän laajennuksella halutaan vastata lisääntyvään ihmismäärään. Finavian mukaan Helsinki-Vantaan kävijämäärä on tällä hetkellä noin 17 miljoonaa matkustajaa vuodessa ja sen on määrä nousta 20 miljoonaan seuraavien kolmen vuoden aikana.

Finavia aloitti tänään testimatkustajien etsinnän eteläsiiven käyttöönottotestiä varten. Lentokentälle kutsutaan heinäkuun alussa 200 vapaaehtoista kokeilemaan, miten uusi kaksitasoinen terminaali toimii ensikertalaisten käytössä. Syynissä ovat muun muassa opasteiden toimivuus, liikkumisen esteettömyys ja sujuvuus sekä matkustajaviihtyvyys.