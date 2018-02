Helsingin pörssi nousi yli 10 000 pisteen - yhtä korkealla käytiin viimeksi kesällä

Koko maailman talous on nousussa kiitos Trumpin. Yhdysvalloissa on käytännössä nyt töitä kaikille halukkaille kiitos Trumpin vero- ja sääntöleikausten. Kuinka yksinkertaisilla maalaisjärjen toimilla Trump on muuttanut koko maailman positiivisemmaksi reilussa vuodessa. Ei taikatemppuja, ei hokkuspokkusta, vaan raju verojen leikkaus ja simsalabim kaikilla on Yhdysvalloissa töitä.