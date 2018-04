Helsingin pörssi käyttää varajärjestelmää vielä huomenna - Finanssivalvonta on pyytänyt Nasdaqilta selvityksiä

Helsingin pörssin kaupankäynnin on tarkoitus siirtyä normaaliin datakeskukseen maanantaina, tiedottaa Nasdaq.

Kaupankäynti pörssissä viivästyi eilen viidellä tunnilla Nasdaqin datakeskuksessa Ruotsissa tapahtuneen palohälytyksen takia. Tänään pörssi aukesi normaaliin aikaan, mutta kaupankäynti on pyörinyt varajärjestelmän varassa. Se on vaikuttanut kaupankäyntiin joidenkin välittäjien osalta.

Varajärjestelmä on käytössä vielä huomenna. Normaalia datakeskusta huolletaan parhaillaan.

Finanssivalvonta on pyytänyt Helsingin pörssiä pyörittävältä Nasdaqilta selvityksen pörssin vakavista toimintahäiriöistä.

- Ilman muuta tulemme saamaan Nasdaqilta selvityksen tapahtumista ja teemme sen jälkeen omat analyysimme siitä, sanoi Finanssivalvonnan markkinavalvoja Maria Rekola STT:lle.

Rekolan mukaan Finanssivalvonta on saanut jo ensimmäisiä selvityksiä Nasdaqilta. Tarkempia tietoja on luvassa myöhemmin.

Rekola ei lähde tässä vaiheessa arvioimaan tapahtuneen vakavuutta.

- Totta kai se oli merkittävä ja poikkeuksellinen tapahtuma.

Joillakin välittäjillä ongelmia

Helsingin pörssin toimitusjohtajan Henrik Husmanin mukaan selvitykset toimitetaan Finanssivalvonnalle normaalin rutiinin mukaan.

- Siihen malliin kuuluu myös se, että jälkeenpäin toimitetaan laajempi kuvaus siitä, mitä tapahtui, minkä takia ja mitä mahdollisia korjaavia toimenpiteitä on tehty. Eilen informoitiin Finanssivalvontaan useamman kerran päivän aikana, että missä mennään, ja päivän päätteeksi toimitettiin heidän pyynnöstään yhteenveto tilanteesta, Husman kertoi.

Pörssi pyörii tänään varajärjestelmän varassa, kun ykkösdatakeskuksessa Ruotsin Upplands Väsbyssä korjataan eilisiä vaurioita.

- Olen saanut kuulla eri lähteistä, että joillakin välittäjillä on selvästi vielä ongelmia kaupankäynnin kanssa. Mehän olemme vielä tänään meidän varasaitilla, ja sillä on omia vaikutuksiaan joidenkin välittäjien kykyyn käydä kauppaa. Mutta markkina on auki ja kauppa käy, Husman sanoi.

Husmanin mukaan varsinainen järjestelmä pyritään saamaan pystyyn lähipäivinä. Sen suhteen ei haluta hätiköidä, sillä varajärjestelmän pitäisi toimia hyvin.

Palohälytys laukaisi eilen Nasdaqin datakeskuksessa sammutusjärjestelmän, mikä johti useiden kovalevyjen tuhoutumiseen. Hälytyksen syystä ei vielä ole tietoa, mutta tulipaloa datakeskuksessa ei kuitenkaan ollut. Husmanin mukaan ei ole mitään syytä epäillä, että hälytys olisi laukaistu tahallaan.