Hallitus uhkaa jäädä tavoitteista, Orpon mukaan keväällä tarvitaan vaikeita ratkaisuja

Valtiovarainministeriön perjantaina julkistama raportti Suomen julkisen talouden näkymistä maalaa synkähköä kuvaa.



Raportin mukaan hallitus on jäämässä jälkeen eräistä keskeisistä tavoitteistaan. Jo toteutetut työllisyys- ja kasvutoimet eivät riitä vahvistamaan julkista taloutta hallitusohjelman edellyttämällä kahdella miljardilla eurolla. Raportin mukaan työllisyystavoitteen saavuttaminen on epätodennäköistä ilman tehokkaita politiikan toimia, jotka vahvistavat työn kysyntää ja tarjontaa.



Hallitus linjasi strategiakokouksessaan alkuviikolla, että talous- ja työllisyyskehityksen vauhdittamiseksi tarvitaan lisätoimia.



– Totesimme, että teemme tarvittavan määrän lisätoimenpiteitä, jotta ei tarvitse leikata. Helppoa se ei ole, mutta teemme kaikkemme sen eteen, sanoo valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok).



Hän on erittäin huolissaan Suomen julkisen talouden tilasta, vaikka onkin tyytyväinen siitä, että taantuma on takana ja talous kasvaa.



– Mutta kuten ministeriön virkamiesraportti kertoo, se ei vielä riitä julkisen talouden tervehdyttämiseen, vaan tarvitaan lisää toimia. Hallitus on aloittanut valmistelut uusista työllisyyttä lisäävistä toimista, joiden pitää olla valmiita päätettäväksi kahden kuukauden kuluttua.



Hallituksen puoliväliriihessä huhtikuun lopulla on edessä vaikeita ratkaisuja.



– Kannustinloukkuihin pitää pystyä löytämään ratkaisuja. Siksi pitää tarkastella tukia, maksuja ja veroja. Siellä tullaan vaikeisiin kysymyksiin kuten asumistukijärjestelmään ja muihinkin etuihin, joiden muuttaminen ei ole helppoa. Se pitää kuitenkin tehdä siitä lähtökohdasta, että työn vastaanottaminen kannattaa, Orpo sanoo.



Tämäkään ei Orpon mukaan merkitse nettoleikkauksia.



– Jos siitä jotain rahaa säästyy, se suunnataan muualle heikommassa asemassa olevan auttamiseen.



Työttömyysturvan aktiivimalli keväällä eduskuntaan



Hallitus on jo päättänyt tuoda keväällä eduskuntaan työttömyysturvan aktiivimallin, jossa työttömän pitää käydä kolmen kuukauden aikana viitenä päivänä töissä tai osoittaa muuten aktiivisuutta, jottei työttömyysturva hieman putoa.



– Työttömien haastattelusta kolmen kuukauden välein on saatu hyviä kokemuksia. Työttömyysjaksoja on saatu selkeästi päätettyä enemmän kuin aiempien tammikuiden aikana. Oikeaan suuntaan mennään, mutta lisää pökköä tarvitaan pesään, Orpo toteaa.



Julkisen talouden tehtäviä ja velvoitteita karsimalla tavoiteltu yhden miljardin euron säästö ei ole vielä raportin mukaan puoleksikaan kasassa.



– Ministeriöt eivät ole yhdessä kuntien kanssa löytäneet sellaista normien purkua ja tehtävien karsintaa, joka toisi tuon miljardin säästön. Tämäkin asia ponnistetaan mahdollisimman kuntoon puolivälitarkasteluun. Yllättävän vaikeata on sekin. Mutta kaikkien on oltava valmiita vaikeisiinkin ratkaisuihin, koska se vaihtoehto, ettei saada julkista taloutta tasapainoon, on paljon pahempi, Orpo muistuttaa.



Sote-uudistuksen siirtymävaiheen kustannusten kattamiseen tarvitaan raportin mukaan suurempia säästöjä, jotta uudistuksella päästään sen tavoitteeseen leikata kustannusten kasvua kolme miljardia euroa vuodessa verrattuna nykyiseen perusura-arvioon vuoteen 2029 mennessä.



– Meidän täytyy varmistaa ennen kuin lait annetaan eduskunnalle, että uudistus tuottaa sen tavoitteen, Orpo sanoo.



Alkoholilaki ei omantunnon kysymys



Puoluesihteeri Jouni Ovaskan (kesk.) mukaan keskusta tavoittelee alkoholilain uudistuksessa kansanedustajilleen vapaita käsiä. Nelosoluet ja ”limuviinat” kauppaan tuova laki on puolueelle vaikea.



Orpon mukaan alkoholilainsäädäntö ei ole mikään omantunnon kysymys.



– Hallituspuolueiden eduskuntaryhmät ovat yhdessä neuvotelleet ja sopineet alkoholilain uudistuksen kokonaisuuden. Lähden siitä, että eduskuntaryhmät huolehtivat lain läpimenosta, sitten kun se eduskunnalle annetaan, Orpo sanoo.