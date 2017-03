G20 vesitti kantansa protektionismista ja ilmastonmuutoksesta

Maailman suurimpien talousmahtien valtiovarainministerit ovat joutuneet vesittämään aiemmat linjauksensa protektionismin ja ilmastonmuutoksen torjumisesta. Saksan Baden-Badenissa koolla olleet G20-maiden ministerit hyväksyivät aiemmista lausunnoistaan vesitetyn version.

Syyksi kerrottiin se, että Yhdysvaltojen valtiovarainministeri Steven Mnuchinilla ei ollut valtuuksia hyväksyä aiempien tekstien mukaisia muotoiluja. Mnuchinin mukaan G20-ryhmän aiemmat ja monesti toistetut kannanotot asioista eivät olleet enää "relevantteja".

Mnuchin sanoi, että Yhdysvallat saattaa haluta avata neuvottelut useista voimassa olevista kauppasopimuksista, myös niistä jotka on solmittu WTO:n piirissä.

Kaksi päivää kestäneen kokouksen päätteeksi hyväksytyssä lausunnossa todettiin, että G20-maat työskentelevät kaupan vahvistamiseksi talouksien kehityksessä, mutta eivät tuominneet lausunnossa protektionismia. Ilmastonmuutosta käsitellyt kappale jätettiin kokonaan pois.

- Olen pahoillani, että keskusteluissamme ei saatu tyydyttävää tulosta kahdessa asiassa, jotka ovat maailmallemme ja Ranskalle aivan elintärkeitä, ja joissa olisimme toivoneet G20-ryhmältä päättäväisiä toimia, sanoi Ranskan valtiovarainministeri Michel Sapin.

Kokousta isännöinyt Saksan valtiovarainministeri Wolfgang Schäuble siloitteli kiihtyneitä tunteita todeten, että Yhdysvalloissa kauppa-asiat eivät kuulu valtiovarainministerille.

Presidentti Donald Trumpin kauppapolitiikka on herättänyt huolta maailmalla. Yhdysvallat on hänen kaudellaan vetäytynyt Tyynenmeren vapaakauppasopimus TPP:stä. Trump on myös arvostellut Kiinan ja Saksan suuria kauppaylijäämiä.