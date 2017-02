FT: Monet suuryritykset näkevät brexitin haittaavan jo nyt bisnestä

"Liiketoimet kärsivät jo nyt Britannian tulevasta EU-erosta."

"Englannin pankki on ennustanut Britannian talouskasvun jatkuvan tänä vuonna."

Eikö nämä ole kaksi ristiriitaista lausetta? Britannian talous on kasvanut (siis toteutunutta faktaa) ja sen ennustetaan yhä kasvavan. Jos liiketoimet ovat kärsineet kasvaneesta taloudesta huolimatta, niin joku muu on tehnyt businekset paremmin. Silloin syy löytyy peilistä ja omista toimista ja kyvyistä. Turha syyttää Brexitiä joka ei ole edes alkanut. Jos Britannia eroaa EU:sta, niin se tapahtuu aikaisintaan parin vuoden kuluttua. Jos omat businekset tökkiin tänään, niin on aika kaukaa haettua syyttää siitä Brexitiä.