Finnpulpin jättiläismäinen biotuotetehdas sai tiukan ympäristöluvan

Finnpulpin Kuopion Sorsasaloon kaavailema biotuotetehdas on saanut ympäristöluvan aluehallintovirastolta. Vuonna 2020 käynnistyväksi aiotun tehtaan on määrä tuottaa vuodessa 1,2 miljoonaa tonnia havusellua, 60 000 tonnia mäntyöljyä ja 1,5 TWh biosähköä.

Finnpulpin mukaan lupaehdot ovat ylivertaisesti tiukemmat kuin millään muulla Suomessa tai maailmalla toimivalla alan laitoksella. Viranomaiset ovat Finnpulpin mukaan kiristäneet yhtiön lupahakemuksessa esitettyjä tasoja, jotka jo olivat alle EU:n alan parhaille käytännöille asetettujen vaatimusten. Yhtiö ilmoittaa tutkivansa nyt, miten lupaehtoihin teknisesti päästään ja mitä ne merkitsevät investointihankkeelle.

Tehtaan toiminnasta aiheutuvalle melulle on annettu melurajat. Lisäksi on annettu määräyksiä jätehuollosta, tarkkailusta ja raportoinnista. 26 kesämökin omistajille on määrätty maksettavaksi yhteensä 12 100 euroa korvauksia tehtaan jäähdytysvesien aiheuttamasta haitasta. Myös kalastuksen tuoton alenemisesta määrättiin reilun 23 000 euron korvaukset.

Finnpulpin mukaan ympäristöluvan myöntäminen on merkittävä etappi. Yhtiö jatkaa neuvotteluja sijoittajien kanssa ja jatkaa hankkeen suunnittelua. Investoinnin toteuttamisesta on määrä päättää ensi vuoden lopulla. Toteutuessaan Finnpulpin hankkeesta tulee maailman suurin havusellutehdas. Tehdasinvestoinnin arvoksi tulee noin 1,4 miljardia euroa, ja valmis tehdas käyttäisi 6,7 miljoonaa kuutiometriä puuta vuodessa.