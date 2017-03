Finanssivalvonnalta jättisakot Nordealle ja Helsingin OP:lle iäkkäiden sijoitusneuvonnasta

Tuomioiden perustana on todennäköisesti pankkien omien tuottojen maksimointi pankin myydessä erilaisia sijoitusinstrumenttejä alaan täysin perehtymättömille ihmisille. Tämä on todella pitkästä aikaa ensimmäinen varoitus ja seuraamus finanssiyhtiöille soveltumattomista liiketoimista. Alan eksperttien mukaan Finanssivalvonta on katsonut pitkään paljon epäkohtia "sormien läpi".