Fennovoiman turvallisuuskulttuuria selvittää nyt myös VTT

Teknologian tutkimuskeskus VTT tekee ulkopuolisen asiantuntija-arvion ja selvityksen Fennovoiman turvallisuuskulttuurista.



Ulkopuolisen asiantuntija-arvion on tilannut Säteilyturvakeskus eli STUK.



Lisäselvitykset liittyvät Fennovoiman turvallisuuskulttuuriin, jonka puutteet nousivat esille STUKin väliraportissa viime vuonna.



Silloisen ministeri Olli Rehnin (kesk.) totesi puutteiden olevan niin vakavia, että ne uhkasivat jo ydinvoimalahankkeen rakentamisluvan myöntämistä.



STUKin mukaan lisäselvitykset tukevat heidän omaa arviointityötään.



– Olemme pyytäneet VTT:ltä selvityksen, joka tukee meidän omaa arviointityötämme, projektipäällikkö Janne Nevalainen STUKista sanoo.



VTT vahvistaa asian Lännen Medialle, mutta sopimuksen yksityiskohtia ei avata.



– Me olemme tehneet puitesopimuksen STUKin kanssa. Sopimus liittyy Fennovoiman turvallisuuskulttuuriin, jossa me annamme asiantuntija-apuamme, älykkään teollisuuden ja energiajärjestelmien -yksikön vetäjä Erja Turunen VTT:stä sanoo.



VTT:n tekemä arvio Fennovoiman turvallisuuskulttuurista valmistuu tämän kevään aikana.



Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) pitää kiinni siitä, että Fennovoiman on täytettävä kaikki vaatimukset, jotka liittyvät ydinvoimalan turvallisuuteen.



Hän on edeltäjänsä kanssa samoilla linjoilla. Turvallisuuskulttuurista on pidettävä kiinni, jotta rakentamislupa myönnetään.



– Samat vaatimukset ovat edelleen voimassa, mutta Fennovoimassa on otettu opiksi Rehnin kommenteista, Lintilä sanoo.