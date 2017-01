Facebookin seuraava iso konesali rakennetaan Tanskaan – Ruotsi laski konesalien sähköveroa

Facebookin seuraava suuri konesali rakennetaan Odenseen Tanskaan, missä on Ruotsin ja Suomen tavoin tarjolla runsaasti uusiutuvaa energiaa.



Amerikkalainen sosiaalisen median jättiläinen ja tanskalaiset paikallisviranomaiset vahvistivat uuden konesalin sijoituspaikan virallisesti torstaina. Kyse on satojen miljoonien eurojen investoinnista. Laitokseen syntyy Facebookin mukaan 150 uutta pysyvää työpaikkaa, kun se käynnistyy.



Kyseessä on vasta kolmas kohde Yhdysvaltojen ulkopuolella, minne Facebook sijoittaa konesalejaan. Ensimmäisen konesalinsa Yhdysvaltain ulkopuolella Facebook sijoitti Pohjois-Ruotsin vesivoimaloiden läheisyyteen muutama vuosi sitten. Ruotsin ja Tanskan välissä Facebook päätti rakentaa konesalin Irlantiin.



Myös Apple rakentaa parhaillaan Tanskaan yhtä maailman suurimmista konesaleista. Vajaan miljardin euron laitoksen on sanottu olevan kautta aikojen suurin ulkomainen investointi Tanskaan. Applen uusiutuvaa energiaa käyttävän konesalin on määrä käynnistyä tänä vuonna.



Suuret konesalit kuluttavat valtavasti sähköä. Lännen Median lehdet kertoivat aiemmin, että Ruotsi laski vuodenvaihteessa konesalien sähköveron matalimmalle EU:n sallimalle tasolle houkutellakseen maahan lisää konesaleja.



Isot konesalit maksavat nyt Suomessa sähköveroa noin neljätoista kertaa enemmän kuin Ruotsissa. Ero nousee herkästi satoihintuhansiin euroihin vuodessa, joten sillä on merkitystä, kun valtiot kilpailevat investoinneista.