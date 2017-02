Eva: Liki 79 000 suomalaismiestä pudonnut työelämän ulkopuolelle

Suomessa on liki 79 000 parhaassa työiässä olevaa miestä, jotka ovat pudonneet työelämästä ilmeisesti pysyvästi, sanoo Elinkeinoelämän valtuuskunta (Eva).

Evan analyysin mukaan työelämästä pudonneiden miesten osuus on viime vuosikymmeninä kasvanut noin 7,4 prosenttiin työikäisten miesten määrästä.

Työelämästä pudonneilla Eva tarkoittaa 25-54-vuotiaita miehiä, jotka eivät tee töitä, opiskele tai ole työkyvyttömyyseläkkeellä.

Pudokkaiden työllistymistä heikentää muun muassa pitkittynyt työttömyys, alhainen koulutus ja vähäinen työhistoria.

Miesten työelämäpudokkuutta voitaisiin Evan mukaan ehkäistä muun muassa tukemalla syrjäytymisvaarassa olevien poikien koulunkäyntiä peruskoulussa ja mahdollisesti jo varhaiskasvatuksessa.

Lisäksi tukea pitäisi Evan mukaan kohdistaa perheisiin. Peruskouluihin tarvittaisiinkin analyysin mukaan lisää sosiaali-, nuoriso- ja perhetyön osaamista.

Työkykyisten työtä hakemattomien määrä kasvanut

Suomessa työelämän ulkopuolella on noin 28 200 työtöntä miestä, joiden töihinpaluu on epätodennäköistä pitkän työttömyyden, koulutuksen ja kokemuksen puutteen takia.

Lisäksi työllisyystilastoissa ryhmään ”muut työvoiman ulkopuolella olevat” luetaan 50 400 miestä. He eivät hae töitä, mutta heitä ei ole todettu työkyvyttömiksi.

Näiden miesten määrä on kasvanut viime vuosikymmeninä tasaisesti myös nousukausien aikaan.

Ryhmän suhteellinen osuus koko parhaassa työiässä olevien miesten joukosta on vuodesta 1987 lähes kaksinkertaistunut 2,4 prosentista 4,7 prosenttiin. Vuonna 2015 ryhmään ”muut työvoiman ulkopuolella olevat” kirjattiin 50 470 miestä, vuonna 1987 arviolta 16 600.

Jos ryhmään luettavien miesten määrä jatkaa kasvua viime vuosikymmenien vauhdilla, vuonna 2040 heitä on 70 000, Eva arvioi. Arvio perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen ja ikäluokittaiseen erittelyyn.

Yksinelo ja ohut suhde työhön yhdistävät

Analyysin mukaan "muiden työvoiman ulkopuolella olevien" ryhmään kirjattuja miehiä yhdistää yksinäisyys ja etäinen suhde työmarkkinoihin.

Suurin osa, 87 prosenttia, ryhmään kuuluvista ei ollut päivääkään töissä vuonna 2014. Vain vajaa kolmannes on ollut viime vuosina työttömäksi kirjautuneena.

Vuosina 2012-2014 enemmistö näistä miehistä oli joko kokonaan ilman tuloja tai sai työttömyysturvaa.

Yksin eläminen on tilastojen mukaan ryhmään kuuluvien miesten leimallisin piirre. Heistä 29 prosenttia asuu yksin. Noin 17 prosentilla ei ole asuntoa lainkaan.Parisuhteessa ryhmän miehistä elää 28 prosenttia, ja heistä yli puolella on lapsia samassa asuntokunnassa. Yksinhuoltajia näistä miehistä on vain noin prosentti.

Lisäksi 12 prosenttia ryhmän yli 25-vuotiaista miehistä asuu yhä vanhempiensa luona.

Avainasemassa koulutus ja tuki

Miesten työllisyysongelmat selittyvät on Evan mukaan pitkälti työelämän rakennemuutoksella. Etenkin teollisuustyöpaikkojen määrä on vähentynyt ja työpaikkansa menettänyt moni niin sanottua suorittavaa työtä tehnyt mies. Monilla heistä ei ole juuri peruskoulun jälkeistä koulutusta tai koulutus on sellaista, ettei se enää riitä pitämään heitä työmarkkinoilla.

Tällaisessa tilanteessa olevat miehet tarvitsisivat Evan mukaan lisää tukea koulutuspaikkojen ja työpaikkojen saamiseen sekä koulun läpäisemiseen ja työssä pysymiseen.

EVA julkisti Kadonneet työmiehet -analyysinsa torstaina.