EU torjuu pankkien pelastussääntöjen arvostelun

Kahden venetsialaisen pankin kaatuminen Italian valtion syliin on kirvoittanut arvostelua EU:n pankkiunionia kohtaan.

Italian valtio on ohjaamassa merkittävän summan kahdelle venetsialaiselle pankille, vaikka EU:n pankkiunionin tarkoituksena on ollut välttää veronmaksajien rahojen käyttäminen pankkien pelastamiseen.

EU:n kilpailukomissaari Margrethe Vestager väisti tiistaina arvostelun toteamalla, että kriisityökalujen sääntöjen pitää olla selkeitä, mutta samalla joustavia.

- Opimme kaikki parasta aikaa, miten tämä sääntövalikoima toimii, Vestager sanoi tiedotustilaisuudessa Brysselissä.

EU:n pankkikriisien ratkaisuneuvosto (SRB) kertoi myöhään perjantaina, että se ei käynnistä kahden venetsialaispankin toiminnan uudelleenjärjestelyä. Italian hallitus kertoi kuitenkin heti sunnuntaina antavansa pankeille noin viisi miljardia euroa.

Veneto Bancan ja Banca Popolare di Vicenzan toimintoja siirtyy Intesa Sanpaololle.

Pankkiunionin säännöt jättävät Vestagerin mukaan jäsenmaille liikkumavaraa.

- Italian viranomaiset ottivat vastuun, kun he näkivät, että SRB ei löytänyt eurooppalaista tai kansallista syytä ottaa tapausta. He näkivät, että on alueellinen syy antaa rahoitusta arvon säilyttämiseksi, pankkien saamiseksi pois markkinoilta, mutta myös jotta vähittäistoimijat saisivat jatkettua toimintaansa, Vestager sanoi.