EU nostaa amerikkalaistuotteiden tulleja perjantaina

No tässä on muutamia seikkoja jotka pistää heti silmään. Kaikki varmaankin tietävät, että Trump ei anna mitään arvoa epädemokraattisille globalistien virastoille kuten WTO. On lähes naurettavaa, että EU paniikissa heittelee lausuntoihinsa noita "kolmen kirjaimen puulaakeja" aivan kuin se jotakin kiinnostaisi. Me maailman kansalaiset emme ole koskaan äänestäneet valtaan tuollaista koko maailman kattavaa hässäkkää ja Trump tämän tietää ja siksi niillä ei ole enää mitään merkitystä. Ei ole olemassa sellaista asia kuin "kansainvälinen laki". Me emme ole koskaan sellaista äänestämällä hyväksyneet. Se on vain globalistien fantasia jolla voidaan tarvittaessa nöyryyttää itsenäisiä ja suvereeneja valtioita. Ei enää.

Ja mitä noihin tulleihin tulee, niin EU on jo pelin hävinnyt. EU on tullannut Yhdysvaltojen tuotteita vuosikymmenet törkeästi ja samaan aikaan Yhdysvallat ei ole tullannut juuri lainkaan EU:n tuotteita. Ja kehtaa EU nimittää itseään Yhdysvaltojen liittolaiseksi ja noin törkeästi käyttäytyvät. Epärehellisyys ja riisto loppuvat nyt ja siitä me vapauden ystävät kiitämme Trumpia.