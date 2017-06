EU laittaa rajoja Googlen ylivallalle

Haussa uusi puhelin, mutta mistä löytäisin halvimmalla? Muutama helppo hakusana Googleen ja edessä on hyvä valikoima verkkokauppiaita.

Osassa EU-maista hakutulosten kärjestä löytyy myös Googlen oma hintavertailusivu.

EU-komissio määräsi Googlelle tiistaina 2,42 miljardin euron sakon, koska yhtiö nostaa joidenkin maiden hakutuloksissa keinotekoisesti omaa hintavertailusivustoaan. Suomessa haettaessa hakukone ei vertailua näytä.

Kilpailukomissaari Margrethe Vestagerin mukaan Google on käyttänyt määräävää markkina-asemaansa väärin ja rikkonut EU:n kilpailulainsäädäntöä.

EU odottaa Googlen muuttavan hakutulosten järjestelyä kolmen kuukauden sisällä tai yhtiölle määrätään lisää sakkoja.

– Google on estänyt kilpailijoitaan kilpailemasta meriiteillään. Samalla se on estänyt eurooppalaisia kuluttajia hyötymästä kilpailusta, Vestager sanoi tiedotustilaisuudessa Brysselissä.

Hakukoneyhtiö viestitti olevansa komission kanssa eri mieltä ja harkitsevansa valittamista. Yhtiön mukaan se pyrkii yhdistämään tuotteita etsivät kuluttajat ja niitä tarjoavat yritykset parhaalla mahdollisella tavalla.

Komission vuosia kestäneessä selvityksessä kävi ilmi, että jopa kaikkein suosituimmat hakusivustot saattoivat löytyä vasta hakukoneen neljänneltä sivulta.

– Olemme analysoineet valtavan määrän dataa – noin 1,7 miljardia hakukyselyä, Vestager kertoi.

Järjestyksellä on iso merkitys, sillä ensimmäisen sivun hakutulokset saavat pöytäkoneilla komission mukaan 95 prosenttia klikkauksista. Mobiilikäytössä ensimmäisen sivun hakutuloksia valitaan vielä tätäkin enemmän.

EU tarttunut napakasti

Amerikkalaisyhtiölle määrätty sakko on huomattava, suurin jonka EU on koskaan antanut. Sen laskennassa on komission mukaan otettu huomioon toiminnan laajuus sekä yhtiön vertailupalvelustaan saamat tulot.

Sakko ylittää amerikkalaisen sirujätti Intelin saaman ennätyssakon, joka oli 1,06 miljardia euroa ja annettiin vuonna 2009.

Kilpailukomissaari Vestagerin johdolla Euroopan unioni on viime vuosina tarttunut napakasti amerikkalaisten jättiyritysten toimintaan. Vuosi sitten komissio määräsi Applen maksamaan Irlannille takaisin 13 miljardia euroa, jotka yhtiö oli säästänyt verovälttelyllä.

Komissio on jo aiemmin arvioinut, että Google käyttää määräävää markkina-asemaansa väärin myös siten, että Googlen hakukone asennetaan valmiiksi valtaosaan Euroopassa myytävistä Android-laitteista. Kilpailevien hakukoneiden on vaikeaa päästä markkinoille, koska Googlen kehittämää Android-käyttöjärjestelmää käytetään komission mukaan noin 80 prosentissa Euroopan ja maailman mobiililaitteista.