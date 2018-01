Etla: Vain harva tutkimus päätyy kaupallistamiseen

Vain harvojen yliopistotutkimusten tulokset löytävät tiensä markkinoille, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla. Etlan tänään julkaiseman raportin mukaan Suomi edustaa kaupallistamisessa EU:n alakastia.

- Havainto on häkellyttävä kahdellakin tapaa. Ensinnäkin se on ristiriidassa Suomessa vallitsevan käsityksen kanssa siitä, että Suomi on korkean teknologian ja osaamisen maa. Toiseksi tulos on heikko huolimatta erittäin korkeista panostuksista tieteeseen ja tutkimukseen, sanoo Etlan tutkimuspäällikkö Antti Tahvanainen.

Raportin mukaan tutkijoilla ei ole kannustimia eikä tutkimusta ole kytketty osaksi tulosohjausta ja yliopistojen saamaa perusrahoitusta.

Tutkimuksessa verrattiin tutkijoiden osuutta työvoimasta suhteutettuna huipputeknologian osuuteen viennistä.