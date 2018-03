Etla: Hallitus pääsemässä hyvin lähelle työllisyystavoitettaan

Tämä on nyt niitä tempputyöllistämisellä saatuja tilastoja. Olisi arvokasta tietää kuinka suuri osa noista työssäkäyvistä on säännöllisessä työssä, jonka palkkaus elättää työntekijänsä. Muutaman viikkotunnin työtehtävät, 20 - 50 prosentin osa-aikatyöt ja toivottomat puhelinmyyjäpaikat saavat sinut työttömyystilastoista sivuun, mutta lisäksi sinun on värjöteltävä leipäjonoissa ja jonotettava toimeentulotukiluukuilla elääksesi.

Työnhakuvalmennuskursseja vaan pakko-osallistumisella joka kuntaan ja hallitus saa todella maireat luvut tempuistaan.