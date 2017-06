Espanjalainen kriisipankki Banco Popular on myyty Santander-pankille eurolla. Euroopan keskuspankki oli eilen todennut, että pankki oli vaarassa mennä nurin ja euromaiden yhteinen kriisinratkaisuneuvosto päätti, että Banco Popular on myytävä Santanderille. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun EKP ja kriisinratkaisuneuvosto puuttuvat euroalueen pankin ongelmiin.

Santanderista tulee kaupan myötä Espanjan suurin pankki.

Linkki juttuun

Linkki juttuun