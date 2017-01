Esko Aho: Venäjällä on parempaa näkyvissä

Venäjän talouseliitti kokoontui tänään pohtimaan maan talouden kehitystä vuosittaiseen Gaidar-foorumiin.

Sen sijaan päivän polttavin aihe - Venäjän ja Yhdysvaltojen suhteiden tulevaisuus - nousi esiin vain ulkomaisten osallistujien puheenvuoroissa. Heistä moni totesi Venäjän asettavan liikaa odotuksia tulevan presidentin Donald Trumpin tuomiin muutoksiin.

East Officen hallituksen puheenjohtajan Esko Ahon on huomenna määrä osallistua foorumiin paneelikeskustelijana.

Aho sanoo, että osalle venäläiseliitistä on syntynyt oletus, että asiat muuttuisivat Trumpin myötä hyvinkin nopeasti.

- Itse en kuulu niihin, jotka uskovat siihen. Uskon, että on viisasta varautua siihen, että asiat, jos ovat muuttuakseen, muuttuvat kuitenkin suhteellisen hitaasti, hän sanoo.

Aho valittiin viime vuonna myös venäläispankki Sberbankin hallitukseen, ja hänellä on tiiviit suhteet talouseliittiin. Hänen näkemyksensä taloustilanteesta heijastelevat öljyn hinnan nousun luomaa optimismia.

- Se on selvää, että huonontuva kehitys, vaikeutuva ympäristö, on nyt nähty, ja näkyvissä on parempaa.

"Kriisistä selvitty ennusteita paremmin"

Tämän päivän kohokohdaksi ennakoitiin paneelikeskustelua, johon pääministeri Dmitri Medvedevin oli määrä osallistua. Hän ilmestyi kuitenkin paikalle vasta puoli tuntia ennen kaksituntisen keskustelun loppua, joten vuoropuhelu jäi lähes täysin ilman venäläisedustusta.

Keskustelussa sivuttiin laaja-alaisia aiheita hitaan kasvun vaikutuksista maailmantalouteen ja tulevaisuuden näkymiin Euroopassa ja Venäjällä.

Medvedev kehui Venäjän selvinneen kriisistä ennusteita paremmin, vaikka myönsikin talouden olevan vielä hyvin haavoittuvainen.