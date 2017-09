Erimielisyydet pysäköintimaksuista ja kikystä johtivat lakkoon Valmetin tehtaalla Jyväskylässä

Tehtaan pysäköintimaksut, kilpailukykysopimuksen eli kikyn soveltaminen sekä joukko muita työntekijöitä hiertäviä kysymyksiä ovat johtaneet vuorokauden pituiseen lakkoon Valmetin Rautpohjan tehtaalla Jyväskylässä.

Työnseisaus alkoi torstaina iltakymmeneltä, ja sen on tarkoitus päättyä perjantaina iltakymmeneltä. Pääluottamusmies Tuomo Leinosen mukaan lakon piirissä on 370 Valmetin metallityöntekijää.

Pysäköintimaksujen ja kikyn lisäksi työntekijät toivoisivat muun muassa bonuksia oppisopimuskoulutettavien perehdyttämisestä sekä parempia liukumia työaikoihinsa, Leinonen kertoo.

Leinonen syyttää työnantajapuolta sanelupolitiikasta ja aidon neuvotteluyhteyden puutteesta. Valmetin mukaan työntekijäpuolen kanssa on käyty kaiken aikaa keskusteluja ja ne jatkuvat.

Johtaja Mikko Osaran mukaan metallityöntekijöiden lakko on laiton. Hän sanoo, että lakosta aiheutuu merkittävää taloudellista haittaa. Toimitukset asiakkaille yritetään pitää lakosta huolimatta aikataulussa.

- Tämä on äärimmäisen valitettavaa ja harmillista Rautpohjan tehtaan ja koko Suomen kannalta. Ei tällaisia laittomia lakkoja tarvita, sanoi Valmetin Osara perjantaina.

Pysäköinnistä kiistaa

Erimielisyyttä on muun muassa siitä, pitääkö työntekijöiden maksaa 0,50-2 euron päiväkohtainen pysäköintimaksu, jos he pysäköivät autonsa Valmetin tehtaan läheisyyteen. Tähän asti autojen pysäköijiltä on peritty 30 euron suuruista vuotuista maksua lämmityskaudelta.

Osaran mukaan pysäköintimaksuasiasta on sovittu kaikkien henkilöstöryhmien kanssa, mutta pääluottamusmies Leinonen on asiasta eri mieltä. Leinosen mukaan pysäköintimaksuista ja siten autoilun kustannusten noususta ei ole sovittu.

- Miten varmistamme kauempaan tulevien töihin tulon? kysyy metallityöntekijöitä edustava Leinonen.

Työnantajapuolen mukaan pysäköintimaksut ovat osa laajempaa Fiksusti töihin -nimistä hanketta. Osaran mukaan tarkoitus on kohdella eri liikkumismuotoja tasapuolisesti, huomioida viereisen Hippoksen alueen rakentamisen vaikutukset pysäköintiin sekä panostaa autoilun lisäksi myös muihin liikkumismuotoihin. Kyse on toisaalta myös ylläpitokustannuksista.

- Nykyiseen malliin ei olla tyytyväisiä ja ympäristö muuttuu vieressämme. Haemme eri liikkumismuodoille tasa-arvoisempaa mallia, kuten myös autopaikkojen jaon tasa-arvoisuutta. Parkkipaikkojen ylläpitäminen ei ole ilmaista, sanoo Osara.