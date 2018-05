Ennätyksellisen suuri tavarajuna kuljettaa SSAB:n terästä Raahesta Hämeenlinnaan, juna on 690 metriä pitkä

Massaltaan suurin kotimainen tavarajuna on aloittanut vapunaattona säännöllisessä liikenteessä Raahen ja Hämeenlinnan välillä.

Kyseessä 5 200 tonnia painava megajuna, joka kuljettaa teräskeloja Raahesta Hämeenlinnaan. Tähän asti keloja on kuljetettu kahdella junalla päivässä. Nyt kuljetus hoidetaan yhdellä junalla.

Uusi megajuna pystyy kuljettamaan kerrallaan jopa 3 800 tonnia terästä. Junassa on 52 vaunua, ja sen pituus vetureineen on 690 metriä. Vuosittainen suurjunan kuljetusmäärä on yli miljoona tonnia.

– Junakoon kasvu tuo tehokkuutta kuljetuksiin. Pystymme kuljettamaan enemmän tavaraa pienemmällä junamäärällä. Vaikutukset näkyvät koko kuljetusjärjestelmän tasolla, VR Transpointin rautatielogistiikan myynti- ja markkinointijohtaja Tero Kosonen kertoo.



Uuden toimintamallin taustalla ovat Pohjanmaan radan parannustyöt sekä akselipainon nosto 25 tonniin maaliskuun lopussa.



– Ratainfra mahdollistaa nyt suuremmat kantavuudet ja kuormakoot, ja haluamme hyödyntää tätä täysmääräisesti. Akselipainon korotus myös muilla pääreiteillä on tärkeää sekä kotimaiselle että kansainväliselle tavaraliikenteelle ja sitä kautta Suomen teollisuuden kilpailukyvylle, Kosonen toteaa.

Megajunan liikennöinti Raahesta Hämeenlinnaan alkoi 30. huhtikuuta. Kuljetuksissa on tarkoitus hyödyntää jatkossa myös VR Transpointin uusia sähkövetureita, jotka pystyvät vetämään aiempaa raskaampia tavarajunia.



Katso video megajunan matkasta:

Megajuna – massaltaan suurin kotimainen tavarajuna from VR Group on Vimeo.