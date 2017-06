Elokuvien ja tv-sarjojen kuvaukset tuovat Lappiin miljoonia

Elokuva- ja tv-tuotannot tuovat yhä enemmän rahaa Lappiin. Maakunnan vetovoima kuvauspaikkana on kasvanut ja rahavirrat ovat nousseet miljoonaluokkaan.

Lapin elokuvakomission tilastojen mukaan tuotannot ovat viime vuosina tuoneet Lappiin 1,5-2 miljoonaa euroa vuodessa.

Kuvauspaikka tuo myös imagohyötyjä.

- Tutkimusten mukaan 45 miljoonaa matkailijaa valitsee vuosittain matkakohteensa sen perusteella, missä jokin elokuva- tai tv-sarja on kuvattu. Kun Lappi näkyy televisiossa tai valkokankaalla, sen markkinointiarvo on mittaamaton, elokuvakomissaari Anna Niemelä sanoi tiedotteessa.

Lapissa on kuvattu kymmenen vuoden aikana muun muassa 19 pitkää elokuvaa. Viime vuoden suurimmat tuotannot olivat kiinalainen tosi-tv-sarja We are in love sekä amerikkalaissarja Unelmien poikamies (The Bachelor).