Elisa petrasi liikevoittoaan heinä-syyskuussa

Elisan liikevoitto nousi heinä-syyskuussa 109 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 98 miljoonasta eurosta. Liikevaihto koheni 8,4 prosenttia 454 miljoonaan euroon.

- Tulosta paransivat mobiilin palveluliikevaihdon kasvu, Elisan operatiivisen toiminnan tuottavuuden parantuminen sekä viimeaikaiset yrityskaupat, kertoo toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila.

Hän kehuu, että Elisan verkossa liikkuu eniten mobiilidataa Suomessa ja neljänneksi eniten Euroopassa.

Elisa odottaa, että liikevaihto nousee tänä vuonna suuremmaksi kuin viime vuonna. Myös kannattavuuden ennakoidaan kohenevan.

Yhtiö on tuomassa seuraavan sukupolven 5G-valmiuden mobiiliverkkoonsa. Rakentaminen on aloitettu Tampereella, joka on ensimmäinen kaupunki, jossa uusi verkko toteutetaan laajasti.