Elisa kasvatti markkinaosuuttaan ja kiri Telian rinnalle - kasvun takana yritysostot

Elisa kasvatti markkinaosuuttaan kaksi prosenttiyksikköä ja kiri yhtä suureksi Telian rinnalle, selviää viestintäviraston tuoreesta markkinaosuustilastosta. Elisalla ja Telialla on kummallakin hallussaan 34,5 prosenttia teletoiminnan markkinoista ja DNA:lla tasan 20 prosenttia.

Markkinaosuudet perustuvat viime vuoden liikevaihtotietoihin. Niihin sisältyy kiinteän ja matkaviestinverkon sekä tv- ja radiotoiminnan liikevaihto. Laitemyynnistä saatuja tuloja ei ole huomioitu.

Elisan kahden prosenttiyksikön kasvusta merkittävä osa on tullut yrityskaupoista, kertoo erityisasiantuntija Joonas Orkola Viestintävirastosta STT:lle. Paikallisten teleyritysten osuus on laskenut puolitoista prosenttia ja DNA:n puoli prosenttiyksikköä samalla kun Elisa on kasvanut kaksi.

Viime kesänä Elisa osti ison osan pohjanmaalaisesta teleyhtiö Anviasta.

- Sen teletoiminnan liikevaihto siirtyi Elisalle kokonaan, Orkola sanoo.

Liittymien määrä ei ole näkynyt Elisan liikevaihdossa

Anvia-kaupan ansioista Elisa vahvisti asemaansa myös kiinteän verkon laajakaistaliittymämäärissä, Orkola sanoo.

- Elisalla on ollut koko tämän vuosikymmenen enemmän matkapuhelinliittymäasiakkaita. Anvia-kaupan mukana Elisa sai lisää kiinteän verkon laajakaistaliittymäasiakkaita ja kasvatti silläkin puolella eroa Teliaan, Orkola sanoo.

Liittymämäärästä huolimatta Elisan liikevaihto on vasta Telian tasolla, mikä Orkolan mukaan johtuu siitä, että Telia on saanut liittymää kohden enemmän rahaa asiakkailta.

DNA puolestaan on koko ajan kasvattanut osuuttaan liittymämäärissä, mutta liikevaihdossa se ei vielä näy, Orkola sanoo.

Tulevaa kehitystä on Orkolan mukaan vaikea arvioida.

- Nopeat muutokset tapahtuvat yritysostojen kautta. Laajakaistapuolella ne ovat ihan mahdollisia, koska meillä on toista sataa laajakaistaoperaattoria Suomessa.

Mobiilipuolella markkinaosuuden kasvattaminen yritysostoilla on Orkolan mukaan huomattavasti vaikeampaa.

- Iso muutos siellä olisi mahdollinen vain, jos joku kolmesta suuresta ostaisi toisen kahdesta muusta.

Linkki juttuun