Ekonomisti: Tuoreet talousluvut vahvistavat käsitystä käänteestä parempaan

Tuoreet talousluvut vahvistavat Aktian pääekonomistin Heidi Schaumanin mukaan käsitystä suhdanteiden kääntymisestä parempaan suuntaan.

- Viime vuoden 1,6 prosentin kasvu on erittäin hyvä kehitys verrattuna viime vuosiin. Ei voi sanoa, että yllättävän hyvää kasvua, mutta hyvää kasvua, Schauman sanoo.

Tilastokeskus julkaisi ennakkotiedot kansantalouden luvuista. Sen mukaan bruttokansantuote kasvoi viime vuonna 1,6 prosenttia edellisvuodesta. Kansantaloutta kasvattivat kulutuksen ja investointien kasvu. Toimialoista etenkin rakentaminen ja liike-elämän palvelut kasvoivat voimakkaasti.

Vuoden sisällä kasvussa oli heiluntaa. Suurinta bkt:n kasvu oli ensimmäisellä ja kolmannella vuosineljänneksellä. Loka-joulukuussa kasvu oli pysähdyksissä verrattuna edelliseen vuosineljännekseen.

- Tämä korostaa sitä, että vaikka on kasvua, siinä on edelleen haurautta. Viennin kehitys on lisäksi hyvin vaatimatonta edelleen. Se on se puuttuva palikka meidän kasvurakenteessamme, Schauman kuvailee.

Schauman arvioi, että tänä vuonna pysytään suunnilleen 1,6 prosentin kasvuvauhdissa.

- Ehkä vähän hidastumista on luvassa, hän ennakoi.