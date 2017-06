Digilehtien verotuksen laskeminen jumittaa edelleen EU:ssa

Suomi ja muut EU-maat eivät vieläkään saa laskea sähköisten julkaisujen arvonlisäveroa. EU-maiden talousministerit yrittivät päättää asiasta jälleen perjantaina, mutta yksimielisyyttä ei löytynyt.

Sähköisten julkaisujen arvonlisävero on tällä hetkellä Suomessa 24 prosenttia, kun painettujen julkaisujen verokanta on 10 prosenttia. EU-komissio on ehdottanut, että jäsenmaat voisivat laskea sähköisten julkaisujen verotuksen samalle tasolle painettujen julkaisujen kanssa.

Media-ala Suomessa kuten myös hallitus ovat odottaneet EU-tasolta hyväksyntää veron laskemiselle.

Ehdotus koskisi kirjoja, sanomalehtiä ja aikakauslehtiä.

EU-komissio esitti alennusvaraa jo viime vuoden lopulla, mutta asia on jäänyt jäsenmaiden politikoinnin vangiksi. Verotukseen vaikuttavat päätökset tehdään EU-maiden kesken yksimielisesti.

Tshekki vastustaa alennusta tiettävästi sen takia, että maa ajaa samaan aikaan toista arvonlisäverotukseen liittyvää uudistusta. Tshekki haluaa, että EU-maat saisivat ottaa tilapäisesti käyttöön yleisen käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden. Uudistus tarkoittaisi sitä, että ostaja tilittäisi arvonlisäveron valtiolle, kun nykyisin sen tilittää yleensä myyjä.

Käännettyä arvonlisäveroa pidetään yhtenä tapana välttää veropetoksia. Suomi on suhtautunut ehdotukseen epäillen, ja estäisi veropetoksia ennemmin muilla tavoin.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) kertoi alkuvuodesta, että hallitus on valmis laskemaan sähköisten kirjojen ja lehtien arvonlisäveroa. Alv painuisi 24 prosentista 10 prosenttiin ensi vuoden alusta.

Sovun etsimistä EU-maiden kesken jatketaan. Vielä on kuitenkin epäselvää, onko asia pöydällä jälleen seuraavassa neuvostossa heinäkuussa vai vasta myöhemmin.