DI: Ruotsalaisyritys Saab hakee säästöjä - yli tuhat työpaikkaa uhattuna

Ruotsalainen puolustus- ja turvallisuusyhtiö Saab voi irtisanoa jopa yli 1 000 työntekijää, kertoo ruotsalaislehti Dagens Industri.

Lehden lähteiden mukaan yritys käy yt-neuvotteluita, joiden piirissä on yli 1 000 työntekijää ja konsulttia. Syy tähän on, että yhtiön on leikattava kustannuksiaan.

Yritys itse on kieltäytynyt kommentoimasta asiaa. Saab kertoi alkuvuodesta perustavansa teknologiakeskuksen Tampereelle.

Suomessa asiasta uutisoi ensin Kauppalehti.

