DI: Närkästyneet ruotsalaiset siirtävät asuntolainojaan pois Nordeasta - "Asiakkaita tulee ja menee", Wahlroos sanoo Dagens Nyheterille

Nordean päätös siirtää pääkonttorinsa Tukholmasta Suomeen on närkästyttänyt ruotsalaisia. Dagens Industri -lehden mukaan asuntolainojen siirtoja tarjoava Lånbyte on vastaanottanut poikkeuksellisen suuren ryntäyksen asiakkaita, jotka haluavat vaihtaa asuntolainansa toiseen pankkiin.

Nordeaa koskevia siirtopyyntöjä oli Lånbyten mukaan tullut aamupäivän aikana 1,1 miljardin kruunun (noin 120 miljoonan euron) edestä. Normaalina päivänä palveluun tulee hakemuksia yhteensä noin 350-500 miljoonan kruunun edestä, kertoi Lånbyten toimitusjohtaja Alexander Widegren.

- Meille tulee paljon Nordean asiakkaita, jotka haluavat siirtää asuntolainansa ja pankkiasiakkuutensa muualle, Widegren sanoi.

Hän arveli, että Nordean siirron saama julkisuus on innostanut asiakkaita tarkastelemaan lainojensa ehtoja. Ruotsin hylkääminen on voinut saada Nordeaan jo ennestään ärtyneet asiakkaat tarttumaan käytännön toimiin.

Wahlroos ei huolissaan

Monet ovat suuttuneet Nordeaan, koska katsovat sen olevan kiittämätön saamastaan valtion tuesta. Pankin hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos torjuu väitteitä Dagens Nyheterin haastattelussa.

- Veronmaksajat eivät ole koskaan auttaneet Nordeaa, he ovat auttaneet Nordbankenia, Wahlroos sanoi.

Nordbanken kaatui valtion syliin 1990-luvulla. Se ja suomalainen Merita Pankki yhdistyivät Nordeaksi vuonna 1997.

Wahlroosin mukaan finanssikriisin jälkeen saatu valtion pääomitus oli aivan eri asia.

- Meidät pakotettiin muiden pankkien mukana takuuohjelmaan, jota vain yksi pankki tarvitsi, Wahlroos sanoi viitaten Swedbankiin.

Wahlroos kommentoi myös asiakkaiden vastalausetta ja lähtöä eikä ollut siitä huolissaan.

- Asiakkaita tulee ja menee jatkuvasti.

Liikanen: Muutolla ei isoa vaikutusta Suomen rahoitusjärjestelmän vakaudelle

Suomen Pankin pääjohtajan Erkki Liikasen mukaan Nordean pääkonttoripäätöksen vaikutukset Suomen rahoitusjärjestelmän vakaudelle ovat vähäisiä. Hänen mukaansa oli erittäin tärkeää, että Nordea tuli pankkiunionin piiriin.

- Tuli myöskin Suomeen, se on tietysti positiivinen asia. Se, että on pankkiunionin piirissä, on meidän rahoitusjärjestelmän merkittävä vakaustekijä, Liikanen sanoi eduskunnan talousvaliokunnan julkisen kuulemisen jälkeen.

Liikasen mukaan Nordean pääkonttoriratkaisuun ei liittynyt mitään kaupankäyntiä.

- Eikä myöskään Nordea ole mitään sellaista esittänyt, Liikanen sanoi kuulemisessa.

Hänen mukaansa Nordean kommentit ovat olleet linjassa käydyistä keskusteluista.

Nordea kertoi keskiviikkona siirtävänsä kotipaikkansa Ruotsista Suomeen, ja päätös perustui arvioon siitä, missä yhtiöllä on parhaat edellytykset kasvaa. Konsernijohtaja Casper von Koskull totesi, että Suomen jäsenyys EU:n pankkiunionissa oli yksi tekijä arviossa.

Liikasen mukaan Nordean pääkonttorin siirtyminen Suomeen kasvattaa Suomen pankkisektorin koon 400 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Liikanen nosti esille merkittäville pankeille asetettavat lisäpääomavaatimukset. Asiaan liittyvä lainsäädäntö on Suomessa vireillä.

- Kaikissa maissa se kuuluu välineisiin, ja meidän pitäisi tehdä se myös täällä, Liikanen sanoi.

Kyseessä on työkalu, jota Finanssivalvonta voi tarvittaessa käyttää.

Linkki juttuun

Linkki juttuun