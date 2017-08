Destian toimitusjohtaja vaihtuu - hallituksen puheenjohtaja: Päätökseen ei liity draamaa

Destian toimitusjohtaja Hannu Leinonen jättää tehtävänsä välittömästi, Destia kertoo.

Tiedotteen mukaan Leinonen ja yhtiön hallitus ovat yhdessä sopineet asiasta.

Leinonen toimi Destian toimitusjohtajana kahdeksan vuotta. Destia siirtyi valtion omistuksesta sijoitusyhtiö Ahlström Capitalille vuonna 2014.

- Leinonen on vienyt pitkän murrosvaiheen läpi Destiassa yhtiön muuttuessa entisestä valtionyhtiöstä yksityiseksi yritykseksi, Destian hallituksen puheenjohtaja Arto Räty sanoo.

Räty sanoo STT:lle, että vetäjän vaihdos on luonteva jatkumo yhtiön kehitykselle.

- Murrosvaihe on nyt viety läpi ja menemme kohti seuraavaa kehitysvaihetta. On luontevaa, että vetäjää vaihdetaan. Haluan korostaa, että päätös on tehty läheisessä yhteistyössä Leinosen kanssa. Päätökseen ei liity draamaa, Räty sanoo.

Räty ei halua avata irtisanoutumisprosessin yksityiskohtia, mutta sanoo, että keskustelu vei jonkin verran aikaa.

Uusi toimitusjohtaja myöhemmin syksyllä

Uuden toimitusjohtajan pestaamiseen palataan myöhemmin syksyllä, Räty sanoo. Väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi Destian hallitus on nimittänyt hallituksen jäsenen Arto Pohjosen. Pohjonen on toiminut aiemmin Lujatalon toimitusjohtajana. Hän on toiminut sitä ennen johtajana muun muassa YIT:llä.

Räty sanoo, että toimitusjohtajan vaihdoksen lisäksi Destialla ei ole edessään suuria muutoksia.

- Uusi toimitusjohtaja tulee aikanaan tarkastelemaan strategiaa yhdessä johtoryhmän kanssa, mutta mitään merkittävää muutostavoitetta ei ole olemassa. Meillä on vahva osaaminen ja prosessit kunnossa. Pohja uudelle toimitusjohtajalle on erittäin vahva, Räty kommentoi.