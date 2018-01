Coronarialla merkittävä yrityskauppa, osti psykologi- ja työelämän palveluja tarjoavan yrityksen

Coronaria Kuntoutuspalvelut Oy on ostanut psykologi- ja työelämän palveluja tuottavan Tietotaito Group Suomi Oy:n. Tietotaidon liikevaihto on noin 2,8 miljoonaa euroa, ja sillä on toimintaa Joensuussa, Kuopiossa, Varkaudessa, Iisalmessa, Jyväskylässä ja Helsingissä.

Kaupan myötä Coronaria Kuntoutuspalvelut Oy kasvaa Suomen suurimmaksi psykologipalveluita tarjoavaksi yritykseksi. Laajentuneessa yhtiössä psykologipalveluita tarjoaa yli 70 henkilöä.

– Meillä pitäisi lähivuosina olla valmius tuottaa maakunnille laajojakin kuntoutuksen ja muiden terveyspalveluiden kokonaisuuksia. Tavoitteenamme on tarjota kaikissa toimipisteissämme läpi Suomen myös psykologipalveluja, sanoo Coronaria Kuntoutuspalveluiden toimitusjohtaja Anu Karinen yhtiön tiedotteessa.

Tietotaito Groupin omistajat jäävät työskentelemään Coronarian palvelukseen.