Coronaria Terameri Oy on ostanut Äänekoskella ja Suolahdessa toimivan Fysio Kanervo Ky:n liiketoiminnan. Fysio Kanervo on fysioterapiaan erikoistunut yritys, jossa työskentelee seitsemän henkilöä. He jatkavat samoissa tehtävissä.

Oululainen Coronaria tarjoaa terapiapalveluita eri puolilla Suomea. Yritykset terapia-, kuntoutus- ja psykologipalvelut työllistävät yhteensä 350 henkilöä.

Äänekoskella ja Suolahdessa tarjotaan jatkossa palveluita nimellä Coronaria Kanervo Oy.