Cargotecin tytäryhtiön huima idea: Rakentaisi Trumpin rajamuurin merikonteista

Suomalaiseen Cargoteciin kuuluva Kalmar Rough Terrain (RT) Center ehdottaa, että Yhdysvaltain ja Meksikon välisen rajamuurin voisi rakentaa merikonteista. Texasissa kirjoilla oleva yritys on mukana kilpailussa, jossa etsitään toteuttamistapoja presidentti Donald Trumpin lupaamalle rajamuurille.

Asiasta kertoo merenkulkualaan keskittyvät Splash24/7 -verkkojulkaisu. Suomessa suomalaisyrityksen ehdotuksesta kertoi ensimmäisenä perjantaina Lännen Media.

Ehdotuksessa kontit toimisivat muurin rakennuspalikoina. Yhtiöllä olisi tarjota myös konttien liikutteluun sopivia suuria koneita, Kalmar Rough Terrainin johtaja Stephen Speakes kertoo Splash24/7:lle. Hänen mukaansa maailmassa on runsaasti ylimääräisiä kontteja, joita projektissa voitaisiin hyödyntää.

Cargotec on kertonut, että se osallistuu kilpailuun liiketaloudellisista syistä, eikä yhtiöllä ole poliittisia motiiveja. Cargotecin viestintäjohtaja Virpi Raski on vahvistanut uutisen paikkansapitävyyden Lännen Medialle.

Donald Trumpin vaalien aikaan lupaama muuri on herättänyt runsaasti närää ja aiheuttanut kitkaa USA:n ja Meksikon suhteille. Tärkeimmät kysymykset, kuten muurin rahoitus ja toteutus, ovat vielä toistaiseksi avoinna. Meksiko on tehnyt täysin selväksi, ettei se aio maksaa muuria, kuten Trump on kannattajilleen luvannut.

