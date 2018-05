Cajo on Pohjois-Pohjanmaan lupaavin kasvuyritys – yhtiö haluaa viedä värilaserteknologiansa massatuotantolinjoille

Cajo Technologies Oy Kempeleestä on valittu Pohjois-Pohjanmaan lupaavimmaksi kasvuyritykseksi. Se lähtee yhdessä kunniamaininnan saaneen liminkalaisen Efficient Network Partner Oy:n kanssa syksyllä Kasvu Openiin, sadan yrityksen valtakunnalliseen finaaliin.

– Hieno tunnustus, sanoo Cajon toimitusjohtaja Niko Karsikas. Pitsaamista eli nopeaa vakuuttamista yrityksen kyvyistä tuomariston edessä on tullut harjoiteltua myös rahoittajien takia, mutta paljon on vielä opittavaa.

Cajo on patentoinut värilaserteknologian, joka korvaa muun muassa mustesuihkulla tai tarroilla tehtyjä tuotemerkintöjä. Merkkausjärjestelmiä on viety toistaiseksi 16 maahan ja kaikkineen seitsemällä miljoonalla eurolla. Samalla on todistettu, että teknologia sekä toimii että tarjoaa kustannusetuja. Menetelmä on nopea eikä vaadi väriaineita.

– Se on myös ekologinen.

Cajon tarkoituksena on nyt skaalata rajusti viemällä menetelmä massatuotantolinjoille. Käyttäjät edustavat etenkin metalli- sekä kaapeli- ja johdinsarjateollisuutta.

– Siellä on suuri tarve saada kestävää jäljitettävyysmerkintää.

Liikevaihto jo nyt koko viime vuoden tasolla. Tavoite on lähellä neljää miljoonaa. Karsikas ennakoi, että yli 40 prosenttia voisi tulla viennistä.

Esimerkiksi saksalaisten ja ruotsalaisten ajoneuvojen eri komponentit merkitään jo Cajon teknologialla. Lisäksi on jakelusopimuskumppaniksi saatu italialainen työstökonevalmistaja Prima Power.

Cajo on aloittanut toiminnan 2013. Työntekijöitä on 25.

– Softaosaajat tuntuvat olevan kiven alla. Siinä on haastetta.

Efficient Network Partner vaihtaa sähköverkkoyhtiöiden ilmajohtoja maakaapeleiksi.

– Avaimet käteen -periaatteella, toteaa toimitusjohtaja Ilkka Säkkinen. Esimerkiksi Koillismaan, Pudasjärven ja Yli-Kiimingin kohdalla on juuri isot työmaat meneillään.

– Olemme tulleet tähän nuorena, ketteränä yhtiönä. Tärkeää on yhteinen menestys aliurakoitsijoiden kanssa.

Yritys on toiminut 2015 alusta ja työllistää 38. Sivukonttorit toimivat Kajaanissa, Pudasjärvellä ja Puolangalla sekä uusimpana Siilinjärvellä. Liikevaihto on tuplaantunut vuosittain.

– Meillä on valtavat markkinat, mutta pitää maltilla harkiten kasvaa. Säkkisen mukaan viiden, kymmenen vuoden linjalla tavoitellaan sadan miljoonan liikevaihtoa.

Kun ilmajohdot on 10 vuoden kuluttua korvattu, työ jatkuu valokuituverkkojen parissa.

Kilpailijoita sparrattiin Oulussa koko tiistai. Loppusuoralla oli mukana 15 yritystä.

Tuomaristo arvioi muun muassa yritysten kasvupotentiaalia, tiimiä sekä kasvuosaamista. Tuomaristoon kuului edustajia yrityksistä, Oulun kauppakamarista, Business Oulusta, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjistä ja OAMK:sta.

Pohjois-Pohjanmaan Kasvupolku on osa Kasvu Openia, jonka valtakunnallinen finaali järjestetään lokakuun lopulla Jyväskylässä.