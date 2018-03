Britannian kolmanneksi suurin yhtiö valitsi Hollannin uuden pääkonttorinsa kotipaikaksi - Unileverin päätös pettymys briteille

Brittiläis-hollantilainen elintarvikejätti Unilever on valinnut Hollannin sen uuden, yhdistetyn yhtiön kotimaaksi.

Unilever aikoo yhdistää Lontoon ja Amsterdamin pörsseissä listatut kaksi yhtiötään ja keskittää uuden kokonaisuuden pääkonttorin Rotterdamiin.

Päätös on pettymys Britannialle, sillä markkina-arvoltaan Unilever on Britannian kolmanneksi suurin yhtiö, toteaa brittiläinen talouslehti Financial Times.

Päätös kasvattaa myös Lontoon talouselämän huolta siitä, että Brexit-päätösten myötä monet muutkin suuret, kansainväliset yritykset siirtävät pääkonttorinsa pois Lontoosta.

Unilever kuitenkin on ilmaissut, ettei päätös vaikuta sen työntekijöihin Britanniassa. Kahta yhtiön kolmesta liiketoiminta-alasta johdetaan vastaisuudessakin Lontoosta käsin.

- Tänään ilmoitetut muutokset eivät vaikuta Unileverin 7 300 työntekijään Britanniassa eivätkä sen 3 100 työntekijään Hollannissa, yhtiö toteaa tiedotteessa.

Unilever perustelee päätöstään myös toteamalla, että yhtiön Amsterdamissa listatut osakkeet muodostavat 55 prosenttia sen koko osakepääomasta ja että Hollannissa listatuilla osakkeilla on parempi likviditeetti.

