Brexit koettelee jo Britannian ravintola-alaa - lähtevien EU-kansalaisten jättämiä pestejä vaikea täyttää

Britannian tuleva irtaantuminen EU:sta on saanut yhä useamman EU-kansalaisen lähtemään Britanniasta, mikä on aiheuttanut maan ravintoloissa huolta työntekijöiden hupenemisesta. Esimerkiksi brittiläinen pizzeriaketju Franco Manca on jo kertonut työntekijäpulasta, joka voi aiheuttaa merkittäviäkin ongelmia maahanmuuttajien työvoimaa hyödyntävälle alalle.

Tuoreimmasta, maaliskuuhun asti yltävästä tilastosta ilmenee, että Britanniasta lähteneiden EU-kansalaisten määrä nousi 33 000:sta 122 000:een kahdentoista edeltävän kuukauden aikana. Suurin osa lähteneistä on kotoisin Keski-Euroopasta.

Pizzeriaketjun emoyhtiö Fulham Shore vahvistaa tytäryhtiönsä huolen. Brexitiin liittyvät mahdolliset uudet maahanmuuttoa koskevat rajoitukset ovat yhtiön mukaan jo nyt vaikeuttaneet eurooppalaisten ravintola-alan ammattilaisten saatavuutta.

Fulham Shoren työvoimasta vain 20 prosenttia on brittejä. Yhtiö pelkää, ettei brittityövoima riitä täyttämään eurooppalaisten jättämää aukkoa. Se kertoo taivuttelevansa Britannian ulkopuolelta tulevia eurooppalaisia jäämään maahan erilaisten porkkanoiden avulla.

Britannian tilastokeskuksen (ONS) mukaan tällä hetkellä suurin osa avoimista työpaikoista on palvelualalla. Tilanteen odotetaan yhä pahenevan. Kuluvan vuoden kesäkuussa palvelualan työpaikoista oli täyttämättä 4,3 prosenttia, kun viime vuonna vastaavaan aikaan määrä oli 3,5 prosenttia.

"On vaikea löytää brittiä, joka nousee sängystä tiskatakseen astioita"

Charlotte's-ravintoloita Länsi-Lontoossa pyörittävä Alex Wrethman kertoo vaikeuksista löytää brittityöntekijöitä, jotka olisivat yhtä sitoutuneita työhönsä kuin eurooppalaiset kollegansa.

- On vaikea löytää brittiä, joka nousisi sängystä tiskatakseen astioita.

- Se on jotenkin sidoksissa historiaan. Se liittyy yhteiskuntaluokkiin, Wrethman sanoo.

Ketjun uusimman ravintolan pääkokki Mike Carter valittelee alan synkkiä aikoja. Carter kokee, että hänen brittitaustansa ja halunsa työskennellä pitkiä päiviä tekee hänestä harvinaisuuden.

- Olemme riippuvaisia itäeurooppalaisista. Täällä on hyvin vähän brittikokkeja, Carter sanoo.

- Uskon aidosti, että ala on kahden kolmen vuoden päässä romahtamisesta.

Britannian palvelualan yhdistyksen mukaan olisi katastrofi alalle, että jos hallitus rajoittaisi vähän koulutettujen maassa oleskelun kahteen vuoteen. Yhdistyksen teettämän selvityksen mukaan palvelualalla saattaa olla edessä vuosittainen 60 000 työntekijän vajaus.

"Pisteytysjärjestelmä tervetullut"

JD Wetherspoon -pubiketjun toimitusjohtaja Tim Martin näkee asiat valoisammin. Brexitiä kannattava Martin ei ole vapaan liikkuvuuden puolestapuhuja, mutta hän voisi toivottaa tervetulleeksi jonkinlaiseen pisteytysjärjestelmään perustavan maahanmuuton, jollainen on käytössä esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Australiassa.

Pubiketju työllistää noin 37 000 ihmistä, joista noin viisi prosenttia on EU:n kansalaisia. Martin sanoo, ettei hänellä ole pulaa työntekijöistä, mutta myöntää, että rekrytoinnista on tullut hieman aiempaa hankalampaa.