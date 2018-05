Bensan hinta koholla kesän kynnyksellä - "Raakaöljyn sekä bensiinin ja dieselin maailmanmarkkinahinnat ovat olleet kasvussa"

Bensiinin hinta on nousussa. Polttoaine.net-sivuston mukaan 95-oktaanisen bensiinin keskihinta oli koko maassa eilen 1,53 euroa litralta. Öljy- ja biopolttoainealan kuluttajahintaseurannan mukaan ysiviiden hinta oli viime kuun puolivälissä 1,45 euroa litralta. Kyse ei ole koko maan keskihinnasta, vaan luku muodostuu kuuden paikkakunnan 15. päivän kuluttajahinnoista.

Pumppuhinnoitteluun vaikuttavat useat tekijät, joista osa näkyy hinnoissa nopeammin ja osa hitaammin.

- Viime aikoina sekä raakaöljyn että bensiinin ja dieselin maailmanmarkkinahinnat ovat olleet kasvussa, sanoo Nesteen vähittäiskaupasta Suomessa vastaava johtaja Sam Holmberg.

Kesäbensiini kalliimpaa

Raakaöljyn hinta on toisaalta kivunnut ylöspäin jo pitkään, eikä se ole suoraan sidoksissa bensiinin kuluttajahintaan. Öljy- ja biopolttoainealan toimitusjohtaja Helena Vänskä arvioikin, että bensiinin viimeaikainen hinnannousu selittyy enemmän valuuttakurssien muutoksella.

- Nythän euro on heikentynyt viimeisen kuukauden aikana aika kovastikin dollariin nähden, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki tuotteet, joiden kauppaa käydään dollareissa, kallistuvat täällä euroalueella.

- Se on varmasti yksi iso tekijä, joka on vaikuttanut kuluttajahintaan.

Nesteen Holmberg huomauttaa lisäksi, että viime päivinä Suomessa on siirrytty kesäbensiiniin, joka on arvokkaampi kuin talvella myytävä tuote.

- Vaikka kuluttaja ei sitä huomaa, niin jakelijayhtiöillä on velvoite pitää kesällä säiliöissä höyrynpaineet kunnossa. Sellainen bensiini, joka haihtuu vähemmän kuin talvella, jolloin ympäristö on kylmempi, on vähän arvokkaampaa.

