Asuntosijoitusyhtiö Kojamo harkitsee listautumista Helsingin pörssiin

Suomen suurimpiin asuntosijoitusyhtiöihin kuuluva Kojamo harkitsee listautumista Helsingin pörssin päälistalle. Kojamo tarjoaa vuokra-asuntoja ja asumiseen liittyviä palveluja suurimmissa kaupungeissa.

Kojamo on entiseltä nimeltään VVO-yhtymä.

Suunnitellun listautumisannin tavoitteena on edistää Kojamon kasvustrategian toteuttamista ja lisätä strategista joustavuutta. Yhtiö on viimeisten seitsemän vuoden aikana keskittynyt kaupalliseen asuntovuokraukseen. Sen toiminta on keskittynyt seitsemään kasvukeskukseen.

- Olemme investoineet Lumo-asuntotarjonnan kehittämiseen vuosina 2014-2017 1,5 miljardia euroa. Suunniteltu listautuminen tukisi kasvustrategiaamme ja vuoden 2021 tavoitettamme omistaa 38 000 vuokra-asuntoa vuonna 2021, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Jani Nieminen pörssitiedotteessa.

Kojamo tunnetaan tuhdeista osingoistaan. Yhtiön sijoituskiinteistöjen arvo on 6 miljardia euroa.

Työeläkeyhtiöt ja ammattiliitot omistajia

Kojamon suurimpia omistajia ovat työeläkeyhtiöt Ilmarinen ja Varma sekä ammattiliitoista Teollisuusliitto, jonka puheenjohtaja Riku Aalto istuu puheenjohtajana myös Kojamon hallituksessa. Muita hallituksen jäseniä ovat muun muassa Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi, Turvan toimitusjohtaja Minna Metsälä ja Varman varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä.

Jos pörssiin listautuminen toteutuu, hallituksen jäsenistä ovat ilmoittaneet eroavansa Palvelualojen ammattiliiton PAMin puheenjohtaja Ann Selin, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen ja Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen.

Aalto ei ole nähnyt mitään syytä sille, etteivätkö liitot voisi omistaa yhtiötä myös mahdollisen pörssilistauksen jälkeen.

- Ay-liike omistaa tällä hetkellä montaa muutakin suomalaista pörssiyritystä, hän sanoi helmikuussa STT:lle.