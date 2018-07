Asuntosijoittajan parhaat apajat löytyvät kalakukkojen kupeesta

Yli 20 % vuosittaiset vuokrankorotukset liikaa, yksityisiltä jo huomattavasti kohtuullisemmin ja paremmilla ehdoilla.

Käsittämätön suuntaus suurilla vuokranantyajilla on, että asunojen vuokraan lisätään kaikenmaailman sirkustapahtumia ym. aivan asiaan liittymättömiä höpötyksiä, markkinointia ja kuluja. Kun vuokrahinta on kohdillaan ja paikat pidetään kunnossa on se parasta mainosta ja vuokralaiset pitkäaikaisia. Joka tuutista tulvista mainoksista tulee kuva, että vuokran-antajassa tai vuokratalossa on jotain pahasti vialla, kun eivät saa vuokralaisia ilman kalliita mainostusta.