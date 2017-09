Apple juhlii iPhonen kymmenvuotissyntymäpäivää seisahtuneilla markkinoilla

Nokia, RIM, Sharp, HTC.

Kuulostaako tutulta? Nämä neljä yritystä olivat järjestyksessä maailman neljä suurinta älypuhelinvalmistajaa vuonna 2007. Markkina ei vielä ollut kummoinen: kokonaiskauppa jossakin 120 miljoonan myydyn laitteen tienoilla, josta suuri suomalainen kattoi puolet.

Nykyinen ykkönen, Samsung, myi 2,3 miljoonaa puhelinta ja Steve Jobsin tammikuussa julkistama ensimmäinen iPhone 3,3 miljoonaa. Ei huonosti laitteelta, joka tuli myyntiin vasta kesäkuukausina. Jobs oli asettanut puhelimelle talvella tavoitteen, joka kuulostaa nyt sangen huvittavalta:

- Viime vuonna myytiin miljardi puhelinta. Prosentin markkinaosuus tarkoittaa 10 miljoonaa laitetta. Haluamme napata tuon osuuden 2008.

Vuonna 2008 Apple myi noin 11,5 miljoonaa iPhonea.

Nokiaa 2007 johtanut Olli-Pekka Kallasvuo arveli, että Applen julkistus ei pakottaisi Keilaniemen jättiä muuttamaan strategiaansa. Tulokkaan hän toivotti tervetulleeksi:

- On fakta, että kun Apple tulee mukaan, se piristää markkinoita.

Kun Apple tänään iltakahdeksan jälkeen julkistaa uuden älypuhelimensa (tai useampia), oletettavasti nimeltään iPhone 8, markkina kaipaa taas piristämistä.



Vanhan käsityksen mukaan iPhone tappoi Nokian. Se on kenties liian yksinkertaistava väite, sillä lopultakin itse laitetta suurempi merkitys saattoi olla Applen vuonna 2008 avaamalla sovelluskaupalla, joka mullisti koko toimialan ansaintalogiikan. Vuonna 2008 julkaistiin myös HTC Dream, ensimmäinen Googlen Android-käyttöjärjestelmää käyttävä älypuhelin.

Siinä, missä iPhone oli varsinkin alkutaipaleellaan korostetusti lippulaivatuote, Android tarjosi applemaisen käyttäjäkokemuksen myös halvemmille kosketusnäyttöpuhelimille. Aikaa myöten Android-puhelimen saattoi kehittyvillä markkinoilla ostaa noin 50 eurolla, mikä söi Nokian liiketoiminnan kivijalkaa. Kuvaavaa on, että Android-leirin ykkösen Samsungin myyntivolyymi viisinkertaistui vuosina 2009-2010. Vuonna 2011 se oli Applen kanssa käytännössä tasoissa molempien myytyä vajaat 90 miljoonaa älypuhelinta. Seuraavana vuonna Samsung oli jo ylivoimainen ykkönen (200 milj. kpl vs. 130 milj. kpl)

Lopuksi talvella 2011 uusi Nokia-johtaja Stephen Elop teki näyttäväksi osoittautuneen oman maalin kertomalla Nokian siirtyvän Windows Phone -käyttöjärjestelmään.

Se siitä sitten. Nyt Applella on 15 prosenttia markkinasta ja Androidilla loput.



Kymmenessä vuodessa älypuhelinmarkkina on yli kymmenkertaistunut. Mittaajasta ja mittaustavasta riippumatta laitteita myydään noin 1,5 miljardia kappaletta vuodessa. Tutkimusyhtiö IDC:n arvion mukaan puolella maailman ihmisistä oli vuodenvaihteessa 2016-17 älypuhelin.

Mutta siihen se sitten jääkin. Ennusteiden mukaan älypuhelinmyynti kasvaa lähiaikoina vain muutamilla prosenteilla. Myös matkapuhelinten kokonaismyynti pyörinee lähivuosina kahden miljardin kappaleen tienoilla ilman suurempaa piikkiä.

Seuraava älypuhelinkaupan kasvupyrähdys koetaan aikaisintaan kahden vuoden kuluttua, tutkimusyhtiö Strategy Analyticsin johtaja Neil Mawston arvioi Lännen Medialle.

- Älypuhelinmaailma etsii epätoivoisesti jotakin uutta isoa juttua. Teollisuus istuu aloillaan ja odottaa sitä, kun nopeat 5G-yhteydet voidaan toteuttaa yhdessä taitettavien tai rullattavien värillisten kosketusnäyttöjen kanssa. Sitä ennen vain odotellaan ja katsellaan.

Tätä trendiä ei Applekaan pysty täysin pakenemaan, ellei se tänään esittele jotakin aivan ällistyttävää. IDC:n ennusteissa uudet iPhone-mallit piristävät Applen myyntiä erityisesti ensi vuoden alkupuolella. Vuonna 2018 tutkimusyhtiö ennustaa iPhone-myynnin kasvavan noin yhdeksän prosenttia.



Tietenkin absoluuttinen myyntivolyymi on vain osatotuus. Apple on tunnetusti osannut pitää katteensa kunnossa, ja parhaimmillaan sen on arvioitu keräävän neljä viidesosaa älypuhelinmyynnin voitoista, mikä ei ole alle viidesosan markkinaosuudella ollenkaan kehno suoritus. Mawstonin mukaan Tim Cook ja kumppanit imuroivat kuluvan vuoden toisella neljänneksellä tuotosta edelleen 60 prosenttia, mutta tulevaisuudessa sekään ei ole itsestäänselvyys.

- Applen osuus globaalista voitonjaosta on jo nähnyt huippunsa, ja Samsung pyrkii ottamaan entistä suuremman osan tutosta itselleen. Samsungin S8- ja Note 8 -mallit ovat tällä hetkellä kenties maailman parhaat älypuhelimet, ja ne haastavat Applea tosissaan. Uudet iPhonet toki auttavat Applea vuoden loppua kohden, mutta 80-90 prosentin kultaisiin vuosiin palaaminen lähiaikoina on epätodennäköistä. Kilpailu on entistä kovempaa.

Apple julkistaa uudet iPhone-mallit Kaliforniassa tänään Suomen aikaa kello 20:00 alkavassa tilaisuudessa.



Strategy Analytics: Myydyimmät älypuhelimet, Q2/17 (milj. kpl, myynti jälleenmyyjille)

1. iPhone 7 (16,9)

2. iPhone 7 Plus (15,1)

3. Samsung Galaxy S8 (10,2)

4. Galaxy S8+ (9,0)

5. Xiaomi Redmi 4A (5,5)



Gartner: Älypuhelinten kokonaismyynti, Q2/17 (milj. kpl, kuluttajamyynti)

1. Samsung (82,6)

2. Apple (44,3)

3. Huawei (36,0)

4. Oppo (26,1)

5. Vivo (24,3)



Muut 153,0 miljoonaa kpl

Markkina yhteensä 366,2 milj. kpl