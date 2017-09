Apple esitteli uusia iPhone-malleja

Yhdysvaltalainen teknologiajätti Apple julkisti tiistaina uusia iPhone-malleja. Suurin mielenkiinto kohdistui premium-luokan iPhone X -malliin.

iPhone X (kyse on itse asiassa numerosta 10) on kallis laite, jonka hintaa yhtiö ei ole vielä kertonut. Analyytikkojen mukaan hinta lienee yli 1 000 dollaria eli yli 830 euroa, kertoo BBC.

iPhone X:ssä on reunasta reunaan ulottuva näyttö, jossa ei ole kotipainiketta. Puhelimessa on kasvojentunnistusjärjestelmä, joka todentaa puhelimen omistajan. Kasvojentunnistus onnistuu myös pimeässä. Myös X:n kuvankäsittelyä ja resoluutiota on parannettu.

- iPhone X on suurin loikkaus eteenpäin sitten alkuperäisen iPhonen, luonnehti Applen toimitusjohtaja Tim Cook.

Esittelyssä olivat myös iPhone 8 ja iPhone Plus, joissa on muun muassa aiempia malleja parempi kamera. Puhelimia voi ladata langattomasti,

Tiistaina vietettiin myös iPhonen 10-vuotisjuhlaa.

