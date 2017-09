Angry Birdsin menestystarina alkoi kahdeksan vuotta sitten – nyt Rovio haikailee pörssiin

Pelien kehittäjä

Roviolla on keskimäärin noin 80 miljoonaa kuukausittaista ja 11 miljoonaa päivittäistä aktiivista käyttäjää.

Rovion liikevaihto kasvoi 94 prosenttia vuoden 2017 ensimmäisellä vuosipuoliskolla verrattuna vastaavaan jaksoon edellisenä vuonna.

Angry Birds on ympäri maailmaa tunnettu brändi ja ensimmäinen mobiilipeli, joka saavutti miljardin latauksen rajan. Angry Birdsistä on tehty elokuva, joka tuotti maailmanlaajuisina lipputuloina noin 350 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Elokuvan jatko-osa on suunniteltu julkaistavaksi syyskuussa 2019.