Alma Media aloittaa yt-neuvottelut maakunta- ja paikallislehdissään

Alma Media aloittaa yhteistoimintaneuvottelut maakunta- ja paikallislehdissään. Lehtiä julkaisevan Alma Regionsin mukaan neuvottelut koskevat kaikkia henkilöstöryhmiä lukuun ottamatta henkilöstöä Alma Lapissa ja Lännen Mediassa.

Alma Regions kertoo, että neuvottelujen syynä on sanomalehtimainonnan volyymin lasku. Yhtiön mukaan vähennystarve on enintään 35 ihmistä. Neuvottelujen piirissä on yhteensä noin 360 ihmistä.

Alman maakuntalehtiä ovat esimerkiksi Aamulehti ja Satakunnan Kansa.

Alma Media on STT:n toiseksi suurin omistaja.