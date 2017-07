Alkuvuonna autokauppa oli tahmeaa, nyt kauppiaat odottavat reipasta kasvua

Autovero poistuu 18.8.2017, kun Bernerin työryhmä julkistaa väliraporttinsa. Mikään ei ole muuttunut tammikuusta, jolloin autovero oli jo poissa 106 tuntia ja 25 minuuttia. Autokantaa on pakko uudistaa jo pelkästään Pariisin sopimuksen toteuttamiseksi. Suomen on alennettava liikenteen päästöjään 39 % vuoteen 2030 mennessä. Autokannan uudistaminen on pakko aloittaa heti. Keppi ei enää tehoa, vaan nyt on kaivettava porkkanat esiin.

EUkin vaatii autoveron poistamista. Suomella on ollut 22 vuotta aikaa toteuttaa EU-kelpoinen autovero, mutta siinä ei olla onnistuttu. Leasing-autojen verotus ei ole vieläkään Yhteismarkkinakelpoinen. Rekisteröinti vapautuu EU:ssa, jolloin auton saa vaikkapa Ruotsin tai Viron autoverottomiin kilpiin.

On siis todella tyhmää ostaa uusi auto nyt, kun sen saa elokuussa jopa kymppitonnin halvemmalla. Samanlainen tilanne nähtiin syksyllä 2007, jolloin autoveron alennus laski autojen hintoja jopa tuolla kymppitonnilla.