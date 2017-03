Alkon toimitusjohtaja Hille Korhonen on valittu Nokian Renkaiden toimitusjohtajaksi. Hän siirtyy uuteen tehtävään kesäkuun alussa.

Alkon hallitus käynnistää uuden toimitusjohtajan haun välittömästi.

Korhonen on koulutukseltaan tekniikan lisensiaatti. Hän on työskennellyt Alkon toimitusjohtajana vuodesta 2013 lähtien. Korhonen on toiminut Nokian Renkaiden hallituksen jäsenenä vuodesta 2006.