Akateeminen Kirjakauppa aloittaa yt-neuvottelut, jotka koskevat koko yritystä paitsi viime syksynä avattua Jyväskylän myymälää. Toimitusjohtaja Anne Kariniemi kertoi, että tarkkaa vähennystarvetta ei julkisteta.

Yhtiön koko henkilöstömäärä on 130 ja myymälöitä on seitsemän. Neuvottelujen on määrä kestää kuusi viikkoa. Akateemisen Kirjakaupan operatiivisen liiketoiminnan tappio pieneni viime vuonna, mutta toiminta on edelleen tappiollista.

Yt-neuvotteluista kertoi Helsingin Sanomat.

