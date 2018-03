Yllätyskäänne käräjillä: Pyhäjärvi-päättäjien juttu syyteneuvotteluun

Pyhäjärven kuntapäättäjiä koskevassa rikosoikeudenkäynnissä on koettu yllätyskäänne Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa.

Syyttäjä on ilmoittanut käräjäoikeudelle aiemmin toimittamassaan haastehakemuksessa vaativansa seitsemälle Pyhäjärven kaupunginhallituksessa vuonna 2013 toimineelle jäsenelle ja asioiden esittelystä vastanneelle virkamiehelle sakkotuomiota virka-aseman väärinkäyttämisestä entisen kaupunginjohtajan Tita Rinnevaaran irtisanomismenettelyyn liittyen.



Tita Rinnevaara puolestaan on vaatinut kahdeksalta syytetyiltä vahingonkorvauksia, oikeuskulujaan sekä osittain tuomiota laajemmasta menettelystä kuin mihin syyttäjä on väittänyt syytettyjen syyllistyneen.



Tiistaina alkaneessa, nelipäiväiseksi kaavaillussa pääkäsittelyssä syyttäjä ei kuitenkaan päässyt lukemaan syytteitään lainkaan, sillä Rinnevaaran oikeusavustaja ja syytettyjen avustajat kävivät keskenään toistuvia pitkiä sovintoneuvotteluja. Kolmihenkisen ammattituomariston puheenjohtaja patisti heitä siihen muistuttaen, että jo tähän saakka kertyneiden oikeuskulujen lisäksi vyyhdessä kertyy jatkuvasti lisää kuluja etenkin jos juttu etenee vielä ylempiin oikeusasteisiin.



Pitkät neuvottelut tuottivat lopulta hedelmää. Avustajat marssivat ties monennenko kerran istuntosaliin mukanaan ratkaisu, jolla Rinnevaara luopuu kaikista vaatimuksistaan tietyn suuruista korvausta vastaan.

Edellyttää tunnustamista

Tämä jälkeen asiassa käynnistettiin syyteneuvottelu. Se on vuoden 2015 alusta tarjolla ollut mahdollisuus, jossa rikoksensa tunnustava saa rangaistuksensa lievennetyn asteikon mukaan. Tunnustamisen ansiosta näyttöä eli todistusaineistoa ei tarvitse esitellä oikeudelle. Menettely vähentää sekä valtiolle koituvia oikeudenhoidon kustannuksia että osapuolten omia oikeuskuluja. Yleensä syyteneuvotteluun ryhdytään syyttäjän aloitteesta syyteharkinnan aikana, mutta se on mahdollista myös asian edettyä tuomioistuimeen.



Pyhäjärvi-jutun syyttäjä kävi asiassa syyteneuvottelun. Hän laatii Ylivieska-Raahen käräjäoikeudelle iltapäivän aikana tuomioesityksen. Se on asiakirja, jossa rikoksesta epäilty tunnustaa rikoksen ja syyttäjä sitoutuu vaatimaan rangaistusta lievennetyltä asteikolta. Syyttäjä voi myös sitoutua jättämään syytteen nostamatta. Pyhäjärven kuntapäättäjiä koskevasta tuomioesityksestä ilmenee myös heidän maksettavakseen tuleva vahingonkorvaus.



Tämän jälkeen oikeus antaa ratkaisunsa tai ilmoittaa, milloin se annetaan. Oikeus ei ole sidottu tuomioesitykseen vaan se voi antaa myös siitä poikkeavan ratkaisun, mikäli se pitää sitä perusteltuna.