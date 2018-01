Ylläksen Game of Thrones -lumihotelli sai huikeaa julkisuutta - sarja oli monelle veistäjälle vieras

Lainion lumihotelli nousi parrasvaloihin sen jälkeen, kun amerikkalainen matkailusivusto tarttui hotellin Game of Thrones -teemaan. Hotelli on saanut yhteydenottoja Brasiliasta saakka.

Suositun tv-sarjan Game of Thronesin fantasiamaailman henkilöillä ja muilla sarjan elementeillä osittain sisustettu Ylläksen Lainion lumihotelli on saanut huikean julkisuuden, kun amerikkalainen matkailusivusto CN Traveler on kehunut jäästä ja lumesta tehtyjä veistoksia.

- Veistokset ovat jää- ja lumiveiston ammattilaisten tekemiä. Erikoista on kuitenkin se, että moni Venäjältä, Ukrainasta, Puolasta ja Latviasta tullut lumitaiteilija ei ollut seurannut suosikkisarjaa, vaan joutui perehtymään hahmoihin ensi kertaa, kertoo Lapland Hotelsin Snowvillagen rakentamisen vetäjä Tomi Kurtakko.

Game of Thrones -teema syntyi Lainion lumihotellin oman ideoinnin pohjalta. 17:ttä talvea lumihotellina toimivaa lumikylää on aiemmin sisustettu Lapin luonnosta otetuilla teemoilla. Nyt päädyttiin osin toisenlaiseen ratkaisuun.

Tomi Kurtakko kertoo, että neuvottelut videotilauspalvelu HBO Nordicin kanssa sujuivat loppujen lopuksi yllättävän hyvin.

- Kysymys oli lähinnä lumi- ja jääveistosten tasosta, ja siitä, mitä oli mahdollista tehdä, ja mitä ei. Meidän käsitys tyydytti HBO Nordicia ja sarjaa tuottavaa HBO:ta, kertoo Kurtakko.

Game of Thrones -veistoksia ei ole vain muutamia, vaan niitä on ympäri noin puolen hehtaarin kokoista lumihotellirakennelmaa. Käytävillä, auloissa, ravintoloissa, jopa muutama erillinen sviitti on saanut teemaan liittyviä lumi- ja jääveistoksia sisustuksekseen.

Lumihotellin ravintolassa on jäästä tehty, Westerosin hallitsijan rautaistuinta muistuttava valtaistuin. KUVA: Tuomas Kurtakko

- Olemme käyttäneet rakentamiseen 40 000 kuutiota lumitykkilunta. Veistoksia on tehty samalla, kun rakentaminen on edennyt. Niitä on kymmeniä, kertoo Tomi Kurtakko.

Pinta-alaltaan lumihotelli on Suomen suurin. Siellä on 24 huonetta yöpymistä varten, ravintoloita, baareja ja myös jääkappeli.

- Jääkappelissa vietetään 40-50 häät talven aikana.

Lumihotellin kävijämäärät kasvaneet

Lainion lumihotellin kävijämäärät ovat kasvaneet samaa tahtia kuin Lapin matkailu. Huhtikuuhun ulottuvalle talvikaudella odotetaan 50 000-60 000 kävijää.

- Uskon, että Game of Thrones -teeman vaikutus tulee näkymään kansainvälisten vieraiden osalta tulevina vuosina vielä enemmän kuin nyt. Julkisuuspiikki on tällä hetkellä, mutta moni on lyönyt lomasuunnitelmansa lukkoon jo aikaisemmin, sanoo Kurtakko.

Lainion lumihotellin teemahahmoja on esitelty viime päivinä suurten britti- ja amerikkalaismedioiden verkkosivuilla. Kurtakko kertoo, että kaukaisimmat yhteydenotot ovat tulleet Brasiliasta ja Australiasta.

Game of Thrones tv-sarjan viimeisimmän tuotantokauden ensi-ilta oli viime vuoden heinäkuussa. Maailman suosituimmaksi sanotun sarjan kahdeksas ja samalla viimeinen tuotantokausi saa ensi-iltansa vuoden 2019 aikana. Sarjaa on ollut mahdollista seurata yli 170 maassa, joten potentiaalisia kävijöitä Lainion lumihotelliin riittää.

Lumihotelli sijaitsee lähellä Yllästä. Sen kävijämäärästä suurin osa on ulkomaalaisia, mutta Tomi Kurtakko uskoo, että Game of Thrones hahmot saavat myös kotimaiset matkailijat liikkeelle.