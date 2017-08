Ylivieskan seurakunta järjestää vihkihetken Taiteiden yönä

Ylivieskan seurakunta järjestää vihkihetken Suvannon kappelissa Taiteiden yönä kello 18-20. Taiteiden yötä vieteään lauantaina 26. elokuuta.

Vihkihetkeen ilmoittautuminen tapahtuu Suvannon kappelin eteisessä. Tapahtumaan ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon, sillä vihkiminen tapahtuu saapumisjärjestyksessä.

Ennen toimitusta vihittäväksi tulevat käyvät noin kymmenen minuutin mittaisen vihkikeskustelun papin kanssa. Vihkimisen jälkeen seurakunta tarjoaa hääkakkua ja kahvit Suvannon kappelin kahviossa.

Todistajia ei tarvita, mutta halutessaan hääpari voi kutsua juhlaan omat läheisensä. Vihkihetki on maksuton.



Avioliiton esteiden tutkinta on suoritettava viimeistään seitsemän vuorokautta ennen vihkipäivää, jotta varmistetaan, että parilla on oikeus mennä naimisiin. Avioliiton esteiden tutkinta tapahtuu Ylivieskan kirkkoherranvirastossa maanantaina, tiistaina, keskiviikkona tai torstaina kello 9-12 välisenä aikana. Muiden paikkakuntien asukkaat pyytävät esteiden tutkintaa siitä seurakunnasta, jonka jäseniä ovat.



Kirkollinen vihkiminen on mahdollinen, kun morsian tai sulhanen on evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Rippikoulu tulee olla käytynä sekä morsiamella että sulhasella.