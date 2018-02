Ylivieskan kirkkoherraksi on ehdolla kolme naista, vaali pidetään toukokuussa

Ylivieskan kirkkoherranvaalissa ovat mukana Eija Nivala, Merja Jyrkkä ja Mirva Ahola.

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on päättänyt, että vaali pidetään Ylivieskan kirkossa sunnuntaina 20. toukokuuta kello 10 pidettävän päiväjumalanpalveluksen jälkeen. Vaali jatkuu vaalilautakunnan oman ilmoituksen mukaisesti.

Ennakko- ja kotiäänestys pidetään 14.–18. toukokuuta.

Nivala toimii nykyisin Oulaisten vs. kirkkoherrana. Hän on vaalissa ensimmäisellä vaalisijalla. Toisella vaalisijalla oleva Jyrkkä on puolestaan Siikalatvan seurakunnan kirkkoherra. Pyhäjärven kirkkoherrana työskentelevällä Aholalla on Ylivieskan vaalissa kolmas vaalisija.